Reisezeit: Zurückgelassen, angebunden & ausgesetzt

Plötzlich ausgesetzt

Aber nicht nur Kaninchen werden zurückgelassen: „Katzen, Hunde, zunehmend Exoten, und auch Nutztiere, wie etwa Ziegen, werden den Besitzern im Sommer oft lästig.“ Am schlimmsten ist es, wenn Tiere einfach an Parkplätzen, Wiesen oder im Wald ausgesetzt werden. „Die Überlebenschancen schwinden, wenn sie nicht gleich gefunden werden - und selbst wenn, fehlen jegliche Infos zum Tier,“ erklärt der Aiderbichl-Chef. Mit der Aufnahme eines Tieres gehe man eine lebenslange Bindung ein. „Sieht man wirklich keine andere Möglichkeit als die Abgabe, so bitte an ein Tierheim - und samt allen Infos zum Tier“, so Ehrengrubers Appell.