Entführer von „Wuschel“ und „Puschel“ ausgeforscht

In Tirol werden zwei Hasen gestohlen, in Salzburg wird vor dem Eingang von Gut Aiderbichl eine Plastiktasche entdeckt. Der Inhalt: die Kaninchen samt Brief. Die Polizei konnte nun zwei Tatverdächtige ausforschen, die hinter der Entführung stecken sollen. Das Motiv ist unklar, denn den Hasen ging es in Kitzbühel offenbar gut.