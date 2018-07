App plaudert Standort von Soldaten und Agenten aus

„Wir können westliche Militärangehörige in Afghanistan über die Polar-Seite finden“, so Sicherheitsexperte Foeke Postma in einem Blogbeitrag nach einer Recherche mit der niederländischen Nachrichtenseite De Correspondent. Mit nur wenigen Klicks könne ein hochrangiger Offizier beim morgendlichen Joggen auf einem Luftwaffenstützpunkt mit Atomwaffen ausfindig gemacht werden.