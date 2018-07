Mutmaßlicher Drogen-Boss in Innsbruck vor Gericht

„Ich wurde geköpft“

Letzteres widerrief er vor Gericht jedoch vollkommen. Er habe zwar die Organisation in Kalabrien mitgegründet. Als er 2015 nach Österreich kam, sei er von der Gruppe aber „geköpft“ worden, wie er es ausdrückte. „Wenn ich meine ehemalige Verbindung jetzt anrufen würde, würde ein Killer kommen, um mich zu erschießen“, erklärte der 42-Jährige. In Österreich sei er nur mehr an kleineren Drogendeals beteiligt gewesen. Vielmehr habe der 23-jährige Zweitangeklagte die Deals in Österreich organisiert.