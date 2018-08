Land Rover Explore: Handy für schwieriges Gelände

Fazit: Mit dem Land Rover Explore will man eine ausgesprochen Outdoor-affine Zielgruppe ansprechen und bricht dafür mit gängigen Smartphone-Konventionen. In vielerlei Hinsicht - helles Display, robustes Gehäuse, viel Ausdauer, Outdoor-Eignung dank „Adventure Pack“ - gelingt das ausgesprochen gut. In manchen Details - Kamera, Gewicht, Bedienung - gäbe es aber noch Potenzial für Verbesserungen. In Summe ist das Explore aber ein starker Einstand in die Welt der Outdoor Smartphones, der nicht nur unter Fans der Automarke Anklang finden könnte.