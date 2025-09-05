„Die Semmelknödel muss ich hier rationieren“

Im Sommer unterschrieb er einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag, Sonntag startet Bernhard Raimann mit den Indianapolis Colts in seine fünfte Saison in der National Football League. Im Interview mit der „Krone“ äußerte sich der 27-Jährige zu dem Umbau der Offensive Line um ihn, seiner neuen Rolle als Führungsspieler und dem Aufwand, den er für seine Leibspeise betreibt.
Krone: Bernhard, die Offensive Line um dich verlor im Sommer mit Ryan Kelly und Will Fries zwei wichtige Spieler. Wie konnte die neue Gruppe sich als Einheit finden?
Raimann: Das Wichtigste für uns war, auch abseits des Trainings Zeit zusammen zu verbringen. Wir hatten Lagerfeuer, sind essen gegangen, haben die Familien und Hobbies der anderen kennengelernt. Das ist das Wichtigste, um eine Offensive Line zu bauen, weil du so ein Band zu den anderen bildest und das brauchst du, um als Einheit zu funktionieren.
