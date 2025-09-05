LIVE: Djokovic gegen Alcaraz um Final-Einzug

Die vergangenen beiden Duelle mit Alcaraz im Viertelfinale der Australian Open und im Endspiel der Olympischen Spiele 2024 in Frankreich gewann Djokovic. Zuvor hatte er 2024 das Wimbledon-Finale gegen den Spanier verloren, es war sein bisher letztes Endspiel auf Major-Niveau. Der „Djoker“ liegt mit insgesamt 5:3-Siegen voran. Der Weltranglisten-Zweite Alcaraz zeigt sich allerdings gerade in Topform. „Es wird auf jeden Fall viel gelaufen“, blickte Djokovic auf das Duell mit dem 16 Jahre jüngeren Spanier voraus.