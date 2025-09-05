Frostige Stimmung zwischen Selenskyj und Fico

EU-Energiekommissar Dan Jörgensen betonte, die EU halte an ihren Plänen fest, bis 2028 Ölimporte aus Russland zu beenden. Laut Berichten verhandeln Regierungen derzeit Pläne, die es Unternehmen erschweren sollen, russisches Gas als sogenanntes Transitgas aus einem anderen Land zu deklarieren. Im Fokus steht vor allem jenes, das über die TurkStream-Pipeline importiert wird. „Auch wenn es Frieden gibt, sollten wir meiner Meinung nach trotzdem nicht importieren. Daran sollten wir festhalten“, sagte Jörgensen kürzlich in Kopenhagen.