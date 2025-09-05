China verhängt Zölle auf EU-Schweinefleisch

Chinas Regierung hat vorläufige Anti-Dumping-Zölle auf bestimmte Schweinefleisch-Importe aus der Europäischen Union (EU) verhängt. Die Abgaben sollen je nach Unternehmen zwischen 15,6 und 62,4 Prozent liegen und ab dem 10. September gelten.
Die Behörden teilten mit, dass europäische Produzenten Schweinefleisch und Nebenprodukte zu Dumpingpreisen nach China exportiert und damit der Branche erheblichen Schaden zugefügt hätten. Betroffen sind vor allem Lieferungen aus Spanien, den Niederlanden und Dänemark. Nach Angaben der EU beliefen sich die Schweinefleisch-Exporte nach China im vergangenen Jahr auf mehr als zwei Milliarden Euro.
Die EU-Kommission sprach von fragwürdigen Behauptungen und unzureichenden Beweisen. Das entspreche nicht den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), sagte ein Sprecher in Brüssel. Man werde die europäischen Produzenten und die Industrie verteidigen.
Untersuchung läuft noch
Die chinesischen Ermittlungen waren im Juni vergangenen Jahres eingeleitet und in diesem Juni verlängert worden. Beobachterinnen und Beobachter werten das Verfahren als Reaktion auf die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos, die in China als Missachtung internationaler Regeln gesehen werden. Die jetzige Entscheidung ist aber nur vorläufig. Sie kann noch angepasst oder wieder aufgehoben werden, die Untersuchung soll im Dezember abgeschlossen sein.
Im Juli hatte die chinesische Regierung im Handelsstreit mit der EU offizielle Zölle auf Weinbrand (Brandy) aus der EU verhängt. Diese galten aber nicht für jene Unternehmen, die zuvor Preisverpflichtungen eingegangen waren. Im August verlängerte Peking außerdem eine laufende Anti-Subventionsuntersuchung gegen Milchprodukte aus der EU bis Februar 2026. Künftig könnten somit auch Zölle auf Milchprodukte eingeführt werden.
