China verhängt Zölle auf EU-Schweinefleisch

Untersuchung läuft noch

Die chinesischen Ermittlungen waren im Juni vergangenen Jahres eingeleitet und in diesem Juni verlängert worden. Beobachterinnen und Beobachter werten das Verfahren als Reaktion auf die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos, die in China als Missachtung internationaler Regeln gesehen werden. Die jetzige Entscheidung ist aber nur vorläufig. Sie kann noch angepasst oder wieder aufgehoben werden, die Untersuchung soll im Dezember abgeschlossen sein.