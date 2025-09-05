Hunderte Südkoreaner auf US-Baustelle festgenommen

Weitere Razzia in Fabrik für Proteinriegel

Die US-Behörden führten zuletzt vermehrt Razzien in Unternehmen durch und nahmen Menschen an ihren Arbeitsplätzen fest. Im US-Bundesstaat New York wurden kürzlich mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Fabrik für Proteinriegel festgenommen. Der Haupteigentümer sagte, dass seine Angestellten alle legale Arbeitspapiere für die USA hätten. Die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul äußerte sich empört über das Vorgehen. Unter den Festgenommenen seien Eltern von mindestens einem Dutzend Kindern, die womöglich von der Schule in ein leeres Haus heimkehrten.