Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen

Erste Gewitter in Kärnten und Steiermark

Auch in Tirol haben die Unwetter ihre Spuren hinterlassen – für Freitagabend bleibt jedoch nur noch Lienz in Osttirol gefährdet. Im Tiroler Hochgebirge sorgt die Kaltfront für Schneefall und Frost. In Salzburg gelten Warnungen für den Pongau rund um Sankt Johann und Tamsweg. In der Steiermark liegt der Schwerpunkt in Bruck-Mürzuschlag, Leoben, Weiz sowie in Teilen Deutschlandsberg, Voitsberg, Leibnitz und dem Murtal.