Konferenz mit Frankreich und Italien ab 20.45 Uhr

Die WM-Qualifikationsspiele stehen auf dem Programm. Unter anderem finden folgende Spiele statt: Ukraine gegen Frankreich, Italien empfängt Estland und Dänemark muss gegen Schottland ran. Wir berichten ab 20:45 Uhr in der Konferenz von den insgesamt zehn Spielen (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Frankreichs jüngste Form zeigt ein Team im Wandel, das nach dem verpassten WM-Titel von 2022 noch immer nach seiner Identität sucht. Der 2:1-Erfolg gegen Deutschland im Nations League-Spiel um Platz drei war zwar ein versöhnlicher Abschluss, konnte aber nicht über die grundlegenden Probleme hinwegtäuschen. Besonders auffällig ist das Muster der zweiten Halbzeit: In vier der letzten fünf Spiele gelang es Deschamps‘ Elf, nach der Pause stärker zu werden und wichtige Siege einzufahren.
Mbappé bleibt der entscheidende Faktor im Angriff, auch wenn seine Integration bei Real Madrid noch nicht optimal läuft. Gegen Deutschland zeigte er mit seinem Tor und der Vorlage für Olise, warum er unersetzlich ist. Die Frage ist, ob die neuen Gesichter wie Barcola und Olise genügend Unterstützung bieten können, wenn es gegen die Ukraine wieder ernst wird.
