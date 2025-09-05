Konferenz mit Frankreich und Italien ab 20.45 Uhr

Frankreichs jüngste Form zeigt ein Team im Wandel, das nach dem verpassten WM-Titel von 2022 noch immer nach seiner Identität sucht. Der 2:1-Erfolg gegen Deutschland im Nations League-Spiel um Platz drei war zwar ein versöhnlicher Abschluss, konnte aber nicht über die grundlegenden Probleme hinwegtäuschen. Besonders auffällig ist das Muster der zweiten Halbzeit: In vier der letzten fünf Spiele gelang es Deschamps‘ Elf, nach der Pause stärker zu werden und wichtige Siege einzufahren.