Navy Seals erschossen in Nordkorea Muscheltaucher

Planung dauerte Monate

Die für die Mission ausgewählte Spezialeinheit „SEAL Team 6“ bereitete sich monatelang auf den Einsatz vor und plante jeden Schritt bis ins kleinste Detail – und dann ging es schließlich los. Die Kampfeinheit machte sich in einem fast 200 Meter langen, atomgetrieben U-Boot auf den Weg in Richtung Nordkorea. Vor der Küste stieg ein kleines Team in zwei Mini-U-Boote und fuhr dann bis knapp vor das Festland. Dort „parkten“ die Seals die Mini-U-Boote und schwammen unter Wasser weiter. Im Gepäck hatten sie das Abhörgerät, das sie platzieren wollten.