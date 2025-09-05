Experte befürchtet „Blutbad“ in der Immo-Branche

Der österreichische Immobiliensektor steht an einem Kipppunkt. Eine Analyse bereits vorliegender Jahresabschlüsse für 2024 zeichnet ein alarmierendes Bild.
Bis Ende September 2025 müssen die Immobiliengesellschaften ihre Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2024 vorlegen. Finanzinsider Gerald Zmuegg hat die bisher vorliegenden Daten einer Analyse unterzogen. Rund 200 bereits geprüfte Abschlüsse zeigen ein alarmierendes Bild: Die Branche steht unter massivem Druck, viele Unternehmen kämpfen ums Überleben.
Alarmsignale in den Bilanzen
Zmueggs Auswertungen offenbaren gleich mehrere Brennpunkte:
Die Strategie der Kreditinstitute ist dabei klar erkennbar: kurze Verlängerungen von sechs bis zwölf Monaten, stets gegen höhere Sicherheiten oder persönliche Haftungen. Bei rund 30 Prozent der Fälle konnten Fristverlängerungen durch neues Eigenkapital von Investoren erreicht werden.
Banken und Aufsicht verschärfen den Druck
Mit der Vorlage der Jahresabschlüsse müssen Banken die Bonität ihrer Kunden neu bewerten – und zwar gruppenübergreifend, inklusive Finanzierungen bei anderen Instituten. Durch Verluste und Abwertungen von Liegenschaften verschlechtert sich die Eigenkapitalquote fast überall.
Zugleich ziehen sich viele Banken komplett aus der Neufinanzierung zurück. Grund: Die bestehenden Kreditlinien bleiben blockiert, da Verkäufe fehlen und Tilgungen ausbleiben. Dazu kommt verstärkter Druck der europäischen Bankenaufsicht auf die FMA, strenger durchzugreifen.
Finanzexperte Zmuegg bringt es auf den Punkt: „Die Kombination aus zu kurzen Kreditlaufzeiten, mangelndem Eigenkapital und rapide gestiegenen Zinsen ist tödlich. Wirtschaftlich sinnvolle Lösungen sind unter den derzeitigen Rahmenbedingungen kaum möglich.“ Seine Einschätzung: Rund 20 Immobilienunternehmen werden zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem ersten Quartal 2025 wohl in die Insolvenz schlittern.
Ein Luftschloss am Wörthersee
Mittlerweile erreicht die Krise auch die Toplagen am Wörthersee. Ein exemplarischer Fall betrifft die JC Four Project GmbH & Co KG mit Sitz in Tirol, über die auf Antrag der Raiffeisenbank Wels der Konkurs eröffnet wurde. Das Kreditinstitut hatte 2022 den Ankauf einer Liegenschaft in Velden finanziert. Nachdem der geplante Weiterverkauf des Seegrundstückes gescheitert war, hat die Bank den Kredit nicht mehr verlängert. Auch hier zeigt sich: zu kurze Kreditlaufzeit, zu geringes Eigenkapital, fehlende Flexibilität. Die Zinsen der Bank werden vom Masseverwalter bestritten.
Die kommenden Monate könnten für den Immobiliensektor entscheidend werden. Notverkäufe, erzwungene Sanierungen und Insolvenzen dürften das Bild bestimmen. Für viele Marktteilnehmer ist es bereits zu spät. „Wir stehen am Beginn eines Blutbads“, warnt Finanzinsider Zmuegg. „Wer keine starken Investoren im Hintergrund hat, wird diese Krise nicht überleben.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.