Experte befürchtet „Blutbad“ in der Immo-Branche

Ein Luftschloss am Wörthersee

Mittlerweile erreicht die Krise auch die Toplagen am Wörthersee. Ein exemplarischer Fall betrifft die JC Four Project GmbH & Co KG mit Sitz in Tirol, über die auf Antrag der Raiffeisenbank Wels der Konkurs eröffnet wurde. Das Kreditinstitut hatte 2022 den Ankauf einer Liegenschaft in Velden finanziert. Nachdem der geplante Weiterverkauf des Seegrundstückes gescheitert war, hat die Bank den Kredit nicht mehr verlängert. Auch hier zeigt sich: zu kurze Kreditlaufzeit, zu geringes Eigenkapital, fehlende Flexibilität. Die Zinsen der Bank werden vom Masseverwalter bestritten.