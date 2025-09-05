Vorteilswelt
Nach 257 F1-Rennen

Ricciardo bestätigt Spekulation um seine Zukunft

Formel 1
05.09.2025 19:47
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo(Bild: AFP/APA/BENJAMIN CREMEL)

Daniel Ricciardo hat am Freitag in einem Blog das endgültige Ende seiner Rennfahrer-Karriere bestätigt und wird Motorsport-Botschafter von Ford. 

0 Kommentare

Der 36-jährige Australier hat am 22. September 2024 für Racing Bulls sein letztes von 257 Formel-1-Rennen bestritten, ehe er durch Liam Lawson ersetzt wurde.

Ford-Zusammenarbeit
Ricciardo hatte 2011 sein Formel-1-Debüt bei HRT gegeben und fuhr von 2014 bis 2018 für Red Bull Racing, das für das ab nächstem Jahr geltende neue Regelwerk mit Ford zusammenarbeitet.

