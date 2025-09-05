Ricciardo bestätigt Spekulation um seine Zukunft

WM-Quali LIVE: Frankreich gelingt frühe Führung
Hier im Liveticker
Daniel Ricciardo hat am Freitag in einem Blog das endgültige Ende seiner Rennfahrer-Karriere bestätigt und wird Motorsport-Botschafter von Ford.
Der 36-jährige Australier hat am 22. September 2024 für Racing Bulls sein letztes von 257 Formel-1-Rennen bestritten, ehe er durch Liam Lawson ersetzt wurde.
Ford-Zusammenarbeit
Ricciardo hatte 2011 sein Formel-1-Debüt bei HRT gegeben und fuhr von 2014 bis 2018 für Red Bull Racing, das für das ab nächstem Jahr geltende neue Regelwerk mit Ford zusammenarbeitet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.