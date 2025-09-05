Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

16 Tote in Lissabon

Das dürfte die Ursache des Seilbahnunglücks sein

Ausland
05.09.2025 19:34
Zwei Tage nach dem Seilbahnunglück in Lissabon werden immer mehr Details bekannt.
Zwei Tage nach dem Seilbahnunglück in Lissabon werden immer mehr Details bekannt.(Bild: Lisa Stockhammer)

Zwei Tage nach dem Seilbahnunglück in Lissabon sind die Trümmer jetzt beseitigt. Alle 16 Todesopfer sind identifiziert, auch zur Unglücksursache gibt es neue Details. Vorwürfe, dass die berühmte Standseilbahn nicht ausreichend gewartet und überprüft worden sei, wies der Betreiber zurück.

0 Kommentare

Vermutet wird nämlich, dass eines der Seile gerissen ist, mit deren Hilfe die Wagen nach oben gezogen und bei der Rückfahrt nach unten gebremst werden. Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft kritisieren, dass die Instandhaltung an eine private Firma vergeben worden sei. Beschäftigte der Lissabonner Verkehrsgesellschaft Carris hatten laut eigener Aussage wiederholt und vergeblich auf dringende Wartungsarbeiten hingewiesen.

Diese Fragen müssten jetzt schnell geklärt werden, sagte Portugals Ministerpräsident Luís Montenegro. Der Unfall mit 16 Toten sei „eine der größten menschlichen Tragödien unserer jüngeren Geschichte“.

Bei den Todesopfern handelt es sich um fünf Menschen aus Portugal, drei aus Großbritannien, jeweils zwei aus Kanada und Südkorea sowie je eine Person aus der Schweiz, der Ukraine, Frankreich und den USA. Anfängliche Berichte in portugiesischen Medien, auch ein Deutscher sei darunter, beruhten offenbar auf einer Verwechslung.

Eine Zeuge des schweren Unfalls
Eine Zeuge des schweren Unfalls(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Trauernde Frauen
Trauernde Frauen(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Blumen für die Todesopfer
Blumen für die Todesopfer(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Anrainerin: „Habe sofort an die Menschen gedacht“
Die verunglückte Seilbahn ist keine reine Touristenattraktion, sondern befördert auch Einheimische täglich einen steilen Hügel hinauf oder hinunter. Die Wagen fahren dabei eine Strecke von rund 265 Metern und überwinden einen Höhenunterschied von rund 45 Metern zwischen Praça dos Restauradores und dem Bairro Alto.

Bewohnerinnen und Bewohner, die die Bahn jeden Tag nutzen, zeigten sich geschockt. „Ich habe einen großen Schmerz gespürt und sofort an die Menschen gedacht, die von diesem schlimmen Unfall betroffen waren“, sagte die Lehrerin Ana Mesquita. „Das Unglück wird man hier nie vergessen. Es wird in die tragischen und schwarzen Seiten der Geschichte Portugals eingehen, wie die Waldbrände von 2017 in Pedrogao.“

Lesen Sie auch:
Die Seilbahn entgleiste am Mittwochabend und krachte mit hoher Geschwindigkeit in ein Gebäude.
Drama in Lissabon
Polizei enthüllt Nationalitäten von Todesopfern
05.09.2025
16 Tote in Lissabon
„Krone“ vor Ort: „Bin auch mit Seilbahn gefahren“
04.09.2025
Bereits 17 Todesopfer
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
04.09.2025

Wie berichtet, raste eine Standseilbahn am Mittwochabend eine Straße hinunter, entgleiste in einer Kurve und pralle anschließend gegen ein Gebäude. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben, 21 weitere wurden verletzt, zum Teil schwer. Zur Ursache gibt es noch viele offene Fragen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf