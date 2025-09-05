Bernd Wiesberger zur Halbzeit im Spitzenfeld

Bei den starbesetzten Irish Golf Open in Straffan liegt Bernd Wiesberger auch nach dem zweiten Tag im Spitzenfeld.
Nach einer 67 zum Auftakt spielte der 39-jährige Burgenländer im K-Club westlich von Dublin am Freitag eine 71er-Runde und ging mit sechs unter Par als Siebenter ins Wochenende. Matthias Schwab verpasste den Cut nach zwei 74er-Runden und gesamt vier über Par klar.
Mit einer Runde von 62 Schlägen, also zehn unter Par, übernahm der Schwede Joakim Lagergren die Führung bei dem mit sechs Millionen Dollar dotierten Event. Der Franzose Adrien Saddier folgte mit einem Schlag Rückstand, die vom irischen Star Rory McIlroy angeführten weiteren Verfolger lagen schon fünf Schläge zurück.
Schwab out
Der europäische Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald schied so wie Schwab mit vier über Par aus. Auch der US-amerikanische Major-Sieger Brooks Koepka ist nach einer 80er-Runde (acht über Par) am Wochenende nicht mehr dabei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.