Tesla lockt Milliardär Musk mit Rekordvergütung

Der neue Vorschlag steht im Schatten eines Rechtsstreits um ein früheres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 im Wert von damals 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware hatte dieses Paket für ungültig erklärt. Tesla hatte danach seinen Sitz nach Texas verlegt und Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das neue Paket ist rund 18-mal so hoch wie das angefochtene. Anfang des Jahres hatte der Verwaltungsrat bereits ein Übergangspaket im Wert von rund 29 Milliarden Dollar genehmigt, um Musk bis mindestens 2030 an der Spitze zu halten.