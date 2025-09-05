Ein GPS-Armband für weggewiesene Gewalttäter

In der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene (UGB) der MedUni Wien am Zimmermannplatz nahe dem AKH werden Verletzungen im Zusammenhang mit häuslicher und sexualisierter Gewalt mit viel Empathie dokumentiert, Blut- und Harnproben etwa bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen analysiert – all das in einem geschützten Umfeld. Die Befunde können später in einem Prozess entscheidend sein und helfen, die oft als ungerecht empfundene Diskrepanz zwischen Anzeigen und Gerichtsurteilen zu minimieren.