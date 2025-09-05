Mit diesen Vorgaben gehen die 99ers auf Titeljagd

WM-Quali LIVE: Frankreich gelingt frühe Führung
Hier im Liveticker
Am Samstag bestreiten die Eishockey-Cracks der 99ers ihren letzten Test vor dem Saisonstart kommende Woche – als Gegner tanzt in Liebenau Laibach an. Zuvor sprach die „Krone“ mit Trainer Harry Lange über seine Linien, wie er die Transfers sieht und mit welchen taktischen Vorgaben sein Team auf Titeljagd geht.
Der letzte Härtetest! Kommende Woche Freitag starten Österreichs Eishockey-Cracks in die neue ICE-Hockey-League-Saison. In Runde eins können die 99ers jedoch noch die Beine hochlegen – die Grazer sind spielfrei. Am Samstag (19.30) bestreiten die Mannen von Trainer Harry Lange daheim gegen Liga-Rivale Laibach den finalen Test vor dem Saisonauftakt. Zu diesem Test haben nur Fans mit einer Dauerkarte Zutritt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.