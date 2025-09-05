Mit diesen Vorgaben gehen die 99ers auf Titeljagd

Der letzte Härtetest! Kommende Woche Freitag starten Österreichs Eishockey-Cracks in die neue ICE-Hockey-League-Saison. In Runde eins können die 99ers jedoch noch die Beine hochlegen – die Grazer sind spielfrei. Am Samstag (19.30) bestreiten die Mannen von Trainer Harry Lange daheim gegen Liga-Rivale Laibach den finalen Test vor dem Saisonauftakt. Zu diesem Test haben nur Fans mit einer Dauerkarte Zutritt.