Google muss Milliardenstrafe in der EU zahlen

Die Behörde in Brüssel teilte weiter mit, dass durch das Geschäftsmodell ein Interessenskonflikt entstehe: Das Tech-Unternehmen schalte Werbung selbst, vermittle aber auch zwischen Werbetreibenden und denen, die den Platz online dafür zur Verfügung stellen. Für die Vermittlung hat Google einen eigenen Marktplatz. Die EU-Kommission forderte den Konzern nun dazu auf, sich nicht weiter selbst zu bevorzugen.