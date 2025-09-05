Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffi-Tickets teurer

Mitarbeiter der Stadt von Preishammer verschont

Wien
05.09.2025 17:00
Nicht alle Öffi-Nutzer müssen für ihr Wiener-Linien-Ticket bezahlen. (Symbolfoto)
Nicht alle Öffi-Nutzer müssen für ihr Wiener-Linien-Ticket bezahlen. (Symbolfoto)(Bild: Johannes Zinner)

Die Preiserhöhung bei den Wiener Linien trifft eine große Gruppe nicht  – denn alle Mitarbeiter der Stadt Wien fahren weiterhin gratis.

0 Kommentare

Die 365-Euro-Jahreskarte bei den Wiener Linien ist bald Geschichte, wer weiterhin mit den Öffis unterwegs sein will, muss einen Hunderter drauflegen. Die Bevölkerung geht unterschiedlich mit der Preissteigerung um. Während einige nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen sollen, haben andere Verständnis für die Maßnahme, da das Ticket seit vielen Jahren um nicht einen einzigen Cent teurer geworden ist – und im Vergleich etwa zu anderen Städten wie London immer noch als Schnäppchen gilt.

Während die Öffi-Nutzer also entweder ihre Karten stornieren oder zähneknirschend den neuen Betrag zahlen, trifft die Erhöhung eine große Gruppe überhaupt nicht.

Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ)
Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ)(Bild: Eva Manhart)

„Das ist Teil unserer Strategie“
Mitarbeiter der Stadt Wien – von den Angestellten im Gesundheitssektor bis hin zu den Magistratsbeamten – zahlen für die Jahreskarte nämlich auch im kommenden Jahr das, was sie im vergangenen ausgegeben haben: null Euro. Möglich macht dies das sogenannte Jobticket. „Das ist Teil unserer Strategie, attraktive Anreize für bestehende und neue Mitarbeiter zu schaffen. Wir wollen damit die Position der Stadt als attraktive Dienstgeberin weiter steigern“, erklärte Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky von der SPÖ bei der Einführung.

Lesen Sie auch:
Mit einem simplen Trick lässt sich noch für kurze Zeit das 365-Euro-Ticket erwerben.
365-Euro-Tarif sichern
Öffi-Preise erhöhen sich, doch es gibt einen Trick
03.09.2025
Harsche Kritik
Tarifhammer bei Öffis: Wer besonders draufzahlt
02.09.2025

23 Millionen Euro an Kosten waren für heuer budgetiert. Ganz ausgeschöpft wurde die Summe nicht, weil nicht jeder Mitarbeiter eine Öffi-Karte benötigt. „Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro“, heißt es von der Stadt. 62.000 Personen hätten Anspruch auf das Gratis-Ticket, 35.000 hätten es genutzt. Aber die Preissteigerungen werden auch diese Ausgaben anheben – die Stadt rechnet nun mit einem Plus von 3,5 Millionen Euro.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
19° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
19° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
17° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
18° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
17° / 25°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.722 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.737 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
158.261 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1798 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1348 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Wien
Öffi-Tickets teurer
Mitarbeiter der Stadt von Preishammer verschont
Nachtportier schuldig
Urteil im Koffer-Mord von Favoriten: 20 Jahre Haft
Beinahe-Crash mit Hund
Chaos in Wien: Mann bedroht Passanten mit Gürtel
Feuerteufel gefasst
Nach Imbiss-Brand: Polizei nimmt 61-Jährigen fest
Austrias Frauen bereit
„Wir fahren nicht zum Paris-Anschauen hin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf