Mitarbeiter der Stadt von Preishammer verschont

Die 365-Euro-Jahreskarte bei den Wiener Linien ist bald Geschichte, wer weiterhin mit den Öffis unterwegs sein will, muss einen Hunderter drauflegen. Die Bevölkerung geht unterschiedlich mit der Preissteigerung um. Während einige nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen sollen, haben andere Verständnis für die Maßnahme, da das Ticket seit vielen Jahren um nicht einen einzigen Cent teurer geworden ist – und im Vergleich etwa zu anderen Städten wie London immer noch als Schnäppchen gilt.