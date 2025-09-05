Mitarbeiter der Stadt von Preishammer verschont

Die Preiserhöhung bei den Wiener Linien trifft eine große Gruppe nicht – denn alle Mitarbeiter der Stadt Wien fahren weiterhin gratis.
Die 365-Euro-Jahreskarte bei den Wiener Linien ist bald Geschichte, wer weiterhin mit den Öffis unterwegs sein will, muss einen Hunderter drauflegen. Die Bevölkerung geht unterschiedlich mit der Preissteigerung um. Während einige nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen sollen, haben andere Verständnis für die Maßnahme, da das Ticket seit vielen Jahren um nicht einen einzigen Cent teurer geworden ist – und im Vergleich etwa zu anderen Städten wie London immer noch als Schnäppchen gilt.
Während die Öffi-Nutzer also entweder ihre Karten stornieren oder zähneknirschend den neuen Betrag zahlen, trifft die Erhöhung eine große Gruppe überhaupt nicht.
„Das ist Teil unserer Strategie“
Mitarbeiter der Stadt Wien – von den Angestellten im Gesundheitssektor bis hin zu den Magistratsbeamten – zahlen für die Jahreskarte nämlich auch im kommenden Jahr das, was sie im vergangenen ausgegeben haben: null Euro. Möglich macht dies das sogenannte Jobticket. „Das ist Teil unserer Strategie, attraktive Anreize für bestehende und neue Mitarbeiter zu schaffen. Wir wollen damit die Position der Stadt als attraktive Dienstgeberin weiter steigern“, erklärte Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky von der SPÖ bei der Einführung.
23 Millionen Euro an Kosten waren für heuer budgetiert. Ganz ausgeschöpft wurde die Summe nicht, weil nicht jeder Mitarbeiter eine Öffi-Karte benötigt. „Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro“, heißt es von der Stadt. 62.000 Personen hätten Anspruch auf das Gratis-Ticket, 35.000 hätten es genutzt. Aber die Preissteigerungen werden auch diese Ausgaben anheben – die Stadt rechnet nun mit einem Plus von 3,5 Millionen Euro.
Kommentare
