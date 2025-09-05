Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KI-Chips von Broadcom

ChatGPT-Macher bilden Allianz mit Nvidia-Rivalen

Digital
05.09.2025 15:41
Der Textgenerator ChatGPT hat für einen veritablen KI-Hype gesorgt.
Der Textgenerator ChatGPT hat für einen veritablen KI-Hype gesorgt.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI will sich mit Hilfe von Broadcom weniger abhängig von den leistungsstarken KI-Chips von Nvidia machen. So will der Chiphersteller Broadcom zusammen mit OpenAI einen sogenannten KI-Beschleuniger entwickeln und produzieren.

0 Kommentare

Das schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte die „Financial Times“ darüber berichtet. Hardware-Produkte dieser Reihe sollen ab 2026 ausgeliefert werden. Es geht um viele Milliarden US-Dollar. Am Freitag zeichnete sich für die Broadcom-Aktien im vorbörslichen US-Handel der Sprung auf ein Rekordhoch ab.

Sollte Broadcom und OpenAI die Entwicklung eines KI-Beschleunigers (AI Accelerator) gelingen, würden sie in einen lukrativen Bereich des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz vorstoßen, der von Nvidia dominiert wird. So bilden die Hochleistungschips von Nvidia aktuell das Rückgrat so ziemlich aller KI-Rechenzentren, denn Beschleuniger sind für die Entwicklung von KI bei großen Technologieunternehmen wie Meta und Microsoft unverzichtbar.

Aufträge über 10 Milliarden US-Dollar
Broadcom-Chef Hock Tan hatte bei der Analystenkonferenz anlässlich der am Donnerstagabend veröffentlichten Quartalszahlen gesagt, dass der Konzern einen neuen Kunden für sein Geschäft mit kundenspezifischen Beschleunigern gewonnen hat. Das Unternehmen habe Aufträge im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar (8,6 Milliarden Euro) von dem neuen Kunden erhalten. Er nannte keine Namen, nach Bloomberg-Informationen handelt es sich dabei um OpenAI,

Damit habe Broadcom in diesem Bereich nun schon den vierten Kunden angekündigt und das noch schneller als erwartet, schrieb Analyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Der Konzern dürfte daher 2026 noch schneller wachsen als 2025 und 2027 dann nochmals zulegen. Zudem seien die Aufträge im Wert von 10 Milliarden Dollar lediglich der Anfang.

Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen
Mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen steigerte der Apple-und Google-Chipzulieferer Broadcom Umsatz und Gewinn im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal deutlicher als von Analysten erwartet. Für das letzte Viertel des Geschäftsjahres geht das Unternehmen zudem von mehr Wachstum aus als gemeinhin gedacht. Dabei profitiert der Konzern vor allem von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

Im dritten Geschäftsquartal (per 3. August) stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wie Broadcom mitteilte. Im Schlussquartal soll er auf 6,2 Milliarden Dollar anziehen. Auch das ist mehr als Analysten im Durchschnitt auf dem Zettel hatten.

Insgesamt erzielte Broadcom im Quartal im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 15,95 Milliarden Dollar und damit dem Unternehmen zufolge einen Rekordwert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zog um gut 30 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente Broadcom bereinigt 8,4 Milliarden Dollar, nach 6,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Sattes Kursplus von neun Prozent
In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres sollen die Erlöse auf 17,4 Milliarden Dollar zulegen. Davon sollen rund zwei Drittel als um Sondereffekte bereinigtes EBITDA hängen bleiben.

Lesen Sie auch:
OpenAI-Chef Sam Altman
Mehr KI-Infrastruktur
OpenAI plant Gigawatt-Rechenzentrum in Indien
01.09.2025
CEO wirbt um Trump
Nvidia in zähen Gesprächen über KI-Chip-Verkauf
29.08.2025
Leistungsstärker
Nvidia arbeitet an neuem KI-Chip für China
19.08.2025

An der Börse kommt all das gut an. Im vorbörslichen US-Handel legte der Aktienkurs um rund 9 Prozent auf 334 Dollar zu, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch wäre. Das Jahresplus würde damit auf 44 Prozent anschwellen. Die Broadcom-Papiere profitieren aber schon viel länger vom KI-Boom. Seit Ende 2022 haben sie um rund 500 Prozent zugelegt.

Inklusive des am Freitag erwarteten Anstiegs bringt es Broadcom mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 1,57 Billionen Dollar, womit es an der Börse das siebentwertvollste US-Unternehmen ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.045 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.122 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.757 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1205 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Digital
KI-Chips von Broadcom
ChatGPT-Macher bilden Allianz mit Nvidia-Rivalen
IFA 2025 gestartet
Das sind die Trends der Berliner Funkausstellung
Elon Musk nicht dabei
USA: Trump organisiert Dinner für Tech-Giganten
Proton-Studie zeigt:
So abhängig sind unsere Firmen von US-Technologie
Einführung „sehr bald“
Trump droht Tech-Bossen mit Zoll auf Chip-Importe

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf