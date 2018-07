10. Wörthersee-Überquerung von Krumpendorf aus

Zum 10. Mal fand in Krumpendorf, in der Bewegungsarena am Wörthersee die Aktion „Schwimmen statt Baden“ statt. Die Teilnehmer wurden traditionell mit einem Sonderschiff der Wörthersee-Schifffahrt vom Parkbad Krumpendorf nach Sekirn gebracht, wo der Start zur großen See-Überquerung erfolgte.