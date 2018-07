„Geister-Schlepper“ nach drei Jahren gefasst

Iraner sitzt in Frankreich ein

Anhand sichergestellter Spuren konnten nun der Lenker, ein irakischstämmiger Brite (33), der in Ungarn in Haft sitzt, und ein Iraner (26), der die Flüchtlinge im Wagen untergebracht hatte und noch in Frankreich einsitzt, ausgeforscht werden. Beide werden nach Österreich ausgeliefert.