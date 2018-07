Einbrecher überfluteten neu eröffnete Salat-Bar

Eine Serie an Einbrüchen macht den Kojenbetreibern am Linzer Südbahnhofmarkt zu schaffen. Zuletzt wurde in mehreren Kojen eingebrochen oder versucht, sie aufzubrechen - wir berichteten. Nun hat es Thomas Wild und Kawsu Jallow erwischt, die erst am 18. Juni „Rock’n Salat“ aufgesperrt haben.