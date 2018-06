Hessenpark-Vertriebene „erobern“ Südbahnhofmarkt

Gleich vorweg: Das Einkaufsvergnügen am Markt wird durch die „Neuankömmlinge“ nicht getrübt, wie auch Heuschober-Geschäftsführer Andreas Schütz weiß: „Natürlich bemerken wir, dass sich nun mehr Leute da drüben aufhalten, aber rüber kommen sie nicht.“ Zumindest nicht tagsüber. Denn auch wenn es nur eine Mutmaßung ist, einen Zusammenhang herzustellen: In den letzten Wochen kam es zu zwei versuchten Einbrüchen und einem geglückten, bei dem die Diebe erst in der Nacht auf gestern ein Fenster aushebelten und in der Koje das Wechselgeld stahlen.