Olympia-Studie wurde Kanzler Kurz präsentiert

Am Donnerstag wurde die Machbarkeitsstudie zur steirischen Olympiabewerbung für die Winterspiele 2026 der Öffentlichkeit präsentiert, am Samstag gab es dazu ein Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Es fand am Rande des Startschusses für Österreichs EU-Ratspräsidentschaft in Schladming statt.