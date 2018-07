Olympia-Studie wird heißes Thema im Landtag

Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie sind Olympische Winterspiele 2026 in der Steiermark „machbar“, eine Bewerbung rückt näher (siehe hier). Die ÖVP-SPÖ-Landesregierung bleibt dennoch weiter zurückhaltend. Die KPÖ und die Grünen machen die Studie am Dienstag im Landtag zum Thema. Sie wollen ein klares Bekenntnis, dass kein Landesgeld für die Spiele fließt.