„Kein Benehmen“: Passagiere aus Maschine verwiesen

„Flugbegleiterin mochte nicht, was wir zu ihr sagten“

In einem Instagram-Video dokumentierte Rogers das Vorgefallene und bat einen sichtlich beschämten Agenten der Fluggesellschaft, nachzuerzählen, was passiert ist. „Delta Airlines hat gerade fünf von uns aus dem Flugzeug geworfen, einschließlich eines Mannes und seines Kindes, weil eine Flugbegleiterin nicht mochte, was wir zu ihr sagten. Sie werden niemanden in ein Hotel bringen, für Nächtigungskosten müssen wir selbst aufkommen“, so Rogers in dem Video.