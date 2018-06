Feuerwehren im Einsatz: Verbrannte Speisen

Sirenenalarm in der Landeshauptstadt: Laut ersten Meldungen mussten die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin zu einem Wohnungsbrand ausrücken. In einer Wohnung in der Obirstraße im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf dürften Speisen begonnen haben zu brennen.