Täter stieg durch Terrassentür in Wohnung ein

Durch die Terrassentüre drang ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Villach ein. Der Einbrecher stieg in der Zeit zwischen vergangenen Smstag und gestern, Donnerstag, ein und stahl neben Bargeld auch zwei Mobiltelefone, einen Laptop sowie mehrere Schlüssel aus der Wohnung. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.