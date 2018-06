Keine Spur von eingeschlossener Fußballmannschaft

Versuche, Wasser aus der Höhle abzupumpen, seien gescheitert, schrieb ein vor Ort eingesetzter Grenzbeamter auf Twitter. Der starke Regen zwang das thailändische Marine-Team dazu, seinen Tauchgang in der Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non in der nördlichen Provinz Chiang Rai abzubrechen. Zur Unterstützung wurden auch Taucher aus Großbritannien eingeflogen. Drohnen und Hubschrauber sind im Einsatz, um mit der Höhle verbundene Löcher zu prüfen.