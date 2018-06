Thailand bangt um verschollene Fußballmannschaft!

Am Wochenende ging die verzweifelte Suche in Thailand los. Wie die Polizei in der Provinz Chiang Rai mitteilte, konnten die Rettungskräfte die Jugendlichen bisher nicht finden. Die Räder der Kinder stehen vor dem Höhleneingang, die Rucksäcke und Fußabdrücke der Jugendlichen hatte man in der Höhle entdeckt. Die Kinder waren gerade von einem Match nach Hause unterwegs, als sie sich für einen Zwischenstopp bei der Höhle entschieden.