85-jährige Frau in Spittal von Lkw erfasst: tot

Noch an der Unfallstelle erlag die 85-jährige Frau ihren schweren Verletzungen. Sie war am Donnerstagvormittag zu Fuß auf der Villacher Straße (B100) in Spittal an der Drau unterwegs, als der schlimme Unfall passiert ist: Zeitgleich mit dem Anfahren des Holz-Lkw ging auch die Frau los, um die Villacher Straße zu überqueren. Im Bereich der rechten Seite des Führerhauses dürfte es zur Berührung gekommen sein, die Pensionistin stürzte. Dann rollten die Hinterreifen des Lkw über sie hinweg. Ein zufällig anwesender Sanitäter begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die auch der Notarzt fortsetzte - doch die Frau erlag ihren schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallumstände bestellt.