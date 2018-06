High Heels und glatte Straße als gefährliche Kombi

Die dramatischen Szenen spielten sich Mitte Juni in der Stadt Nogales ab. Obwohl sich 50 Meter entfernt ein Schutzweg befindet, will die 22-Jährige unbedingt an dieser Stelle die geschäftige dreispurige Straße überqueren. In einer Hand hält sie ihr Telefon - anfangs sieht es so aus, als würde sie telefonieren. Als sie auf die Fahrbahn springt, ist das Gerät allerdings nicht mehr am Ohr.