Lkw-Transit: Streit mit Deutschland geht weiter

Der freie Warenverkehr in Europa „verträgt sich nicht mit Autobahn-Blockaden und Blockabfertigung“. Erneut hat der deutsche Verkehrsminister Scheuer (CSU) Kritik an Tirol und an LH Günther Platter (ÖVP) in Sachen Lkw-Transit geübt. Der Landeshauptmann ist sehr verärgert darüber.