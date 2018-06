Messer-Mann (38) bedroht eigene Familie: Festnahme

Ein 38-jähriger Afghane, der mit einem Messer bewaffnet seine Frau und Kinder bedroht haben soll, hat am Freitag eine Großfahndung in Niederösterreich ausgelöst. Der Verdächtige versteckte sich schließlich am Müllplatz vor einer Schule, in der gerade Hunderte Kinder und Jugendliche beim Sommerfest feierten. Schließlich konnte der 38-Jährige von der Polizei aufgestöbert und festgenommen werden.