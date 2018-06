Widerstand gegen „Lohnraub“ durch 12-Stunden-Tag

Sternmarsch in Linz am Dienstag

Neben Resolutionen, die derzeit quer durch alle Bundesländer beschlossen werden, sind auch Demonstrationen gegen die Regierungspläne fixiert. So findet am kommenden Dienstag, 26. Juni, ab 13 Uhr ein „Sternmarsch für ein soziales Österreich“ vom Linzer Hauptbahnhof sowie Einrichtungen der Sozialversicherung zur Wirtschaftskammer und dann weiter zum oö. Landhaus statt. Die derzeit größte geplante Demonstration findet am Samstag, 30. Juni, unter dem Motto „Nein zum 12-Stunden-Tag“ in Wien statt.