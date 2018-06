Rund um „Pro“ bleiben weiter viele Fragen offen

Klarheit in Steyr

Während Ende Jänner 2019 die neuen Eigentümer für das Einkaufszentrum in Steyr die Schlüssel erhalten und dann mit dem Umbau beginnen wollen, gibt es in Linz noch viele Fragezeichen. Denn die Rutter-Gruppe will sich mit der Grundstücksbesitzerin und der Stadt an ein Projekt wagen, bei dem neben Einkaufsmöglichkeiten auch Wohnungen entstehen. „Das Verschwinden des ,Pro‘ würde eine große Lücke hinterlassen, nicht nur für die Urfahraner, auch für die Mühlviertler“, betont Bürgermeister Klaus Luger, der dem Projekt aber offen gegenübersteht.