Verkauf von „Tabor“ und Pro-Kaufland sind fix

Es war zur unendlichen Geschichte verkommen - nun machte die Weiß Handels GmbH aber Nägel mit Köpfen. Nach dem Verkauf des Welas-Parks in Wels wechseln auch das Pro-Kaufland in Linz und das Einkaufszentrum Tabor in Steyr den Besitzer. Die 248 Mitarbeiter in Steyr sind beim AMS zur Kündigung angemeldet.