„Jurassic World Evolution“: Dinospiel am Prüfstand

Viel Mikromanagement, wenig echte Tiefe

Damit dem Spieler trotz überschaubarer Baumöglichkeiten nicht fad wird, bietet das Spiel eine Menge Mikromanagement. Das fängt damit an, dass man Expeditionstrupps in alle Winkel der Welt schicken muss, um Dino-Fossilien und damit DNS zu gewinnen. In Laboratorien werden daraus lebensfähige Dinos gezüchtet, genetisch manipuliert, zusätzlich gibt es eine Menge Gebäudeverbesserungen und sogar einen Medizin-Talentbaum, um im späteren Verlauf fiesere Dino-Krankheiten zu heilen. Verbesserungen, spektakulärere Dinos und Touristenattraktionen lassen mit der Zeit die Kassen klingeln, die Reputation des Parks steigen und erlauben dem Spieler, die nächste Insel zu bebauen, bis er schließlich Herr über fünf Dinoparks ist.