„Jurassic World 2“: Wenn aus Dinos Waffen werden

Highlight der wohl allerersten Versteigerung dieser Art: eine neu geschaffene Kreatur namens „Indoraptor“, die in Sachen Hirnschmalz und tödlicher Effizienz den „Indominus Rex“ aus „Jurassic World“ in den Schatten stellt. Jetzt liegt es an Claire und Owen die Dinosaurier vor dem „Ausverkauf“ zu bewahren - und damit zugleich eine weitere Verbreitung der wiederauferstandenen Urzeitwesen in der modernen Welt zu verhindern. Die gentechnisch modifizierten Dinos würden, so die Befürchtung, zu einer Bedrohung für die gesamte Menschheit werden.