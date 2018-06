EU warnt vor Scheitern der Brexit-Gespräche

Der frühere EU-Kommissar und nunmehrige Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, hat anlässlich seines Wien-Besuchs vor einem möglichen Scheitern der Brexit-Gespräche gewarnt. Zudem übte er scharfe Kritik an der britischen Haltung in den Austrittsverhandlungen. „Sie versuchen, uns die Schuld an ihrer Entscheidung zu geben. Wir werden uns nicht an Schuldzuweisungen beteiligen, weil das Zeitverschwendung ist - und wir haben keine Zeit“, sagte der französische Politiker am Dienstag.