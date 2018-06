3,5-Meter-Python lauerte an deutschem Flussufer

Schlange aus Zirkus entkommen

Das Tier stammte aus einem Zirkus, der vor einigen Tagen rund 250 Meter vom Fundort entfernt in Emmerthal gastiert hatte. Dort ist das Fehlen der Schlange allerdings erst durch einen Anruf der Polizei bemerkt worden. Der Python wurde in einem Zirkuswagen in einer Art Höhle untergebracht und muss nicht täglich gefüttert werden. Wie er entwischen konnte, war am Montag noch nicht geklärt.