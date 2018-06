1000 Fans spielen „Schlacht der Fünf Heere“ nach

Horden von knurrenden Orks, Zwergen und Elben haben am Samstag in einem Wald in der Nähe der tschechischen Stadt Doksy die Herzen aller „Hobbit“-Fans höherschlagen lassen. Mehr als 1000 Personen kamen 80 Kilometer südlich von Prag zusammen, um die „Schlacht der Fünf Heere“ nachzustellen. Die Kostüme der Darsteller ließen den Zuschauern teilweise das Blut in den Adern gefrieren und kamen der Verfilmung des Romans von J. R. R. Tolkien angsteinflößend nahe ...