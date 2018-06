Bewertung der ÖVP-Rochaden spaltet jetzt die SPÖ

„Von einem Fettnäpfchen ins andere“

Während Stadlbauer den ÖVP-Politiker Strugl also eigentlich lobt (und ihm alles Gute für seine politische Zukunft wünscht), greift sie andere ÖVPler an: „Dauer-Wackelkandidat Hiegelsberger, der etwa in Sachen Gemeindeprüfung alles andere als eine gute Figur gemacht hat, müsste abgelöst werden. Genauso wie Landesrätin Haberlander, die in Sachen Frauenpolitik absolut nichts weiterbringt. Und auch in Sachen Kindergarten-Strafsteuern von einem Fettnäpfchen ins andere tritt“, so Stadlbauer.