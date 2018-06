Bub irrt zwischen Lkw und Autos auf Fahrbahn umher

In einem unbeobachteten Moment hat sich ein kleiner Bub in den USA aus dem Haus geschlichen und ist davongelaufen. Während seine Mutter ihn vermutlich im ganzen Gebäude suchte, irrte er auf einer stark befahrenen Straße in einem Vorort von Chicago umher. Durch das beherzte Eingreifen eines Polizisten konnte Schlimmeres verhindert werden.