500 bunte Blumen im Bildungscampus St. Ruprecht

„Mit dem Schuljahr 18/19 ist der gesamte Bidungscampus Süd, der insgesamt sechs Bildungseinrichtungen umfasst, fertig“, erklärt Bildungsstadtrat Franz Petritz, der am Montag bereits den Startschuss zur großen Malaktion der St. Ruprechter Kindergartenkinder und Volksschüler gab. Die Kinder verschönern die neue Relaxzone am Marktplatz anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Stadt mit 500 Blumen, die sie unter der Leitung von Künstlerin Martina Cerne bis Ende des Schuljahres malen und dann bei einer eine Vernissage präsentieren. Am Marktplatz wurde zudem ein Relax-Wanderwürfel, der aus alten Schulmöbeln gebaut wurde, aufgestellt.