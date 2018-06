Merkel zieht „Lehren“ aus Mordfall Susanna

Merkel will aus dem „abscheulichen Mord“ nun auch die Konsequenzen ziehen und möglichst rasch die von der großen Koalition vereinbarten sogenannten Ankerzentren einrichten. In diesen Zentren sollen Asylwerber während der gesamten Dauer ihres Verfahrens bleiben und im Falle eines abgelehnten Antrags von dort abgeschoben werden. Die Bundeskanzlerin betonte in diesem Zusammenhang allerdings, dass sie „überrascht sei, wie schwierig es ist, mit einigen Bundesländern diese vereinbarten Vorhaben umzusetzen“. Damit sprach die Regierungschefin das Problem an, dass sich einige Bundesländer gegen die Errichtung von „Ankerzentren“ wehren. Diese Zentren sind auch Bestandteil eines 63 Punkte umfassenden Masterplans, den Innenminister Horst Seehofer am Dienstag präsentieren will.